Allegri Milan, possibile nuovo cambio modulo in futuro? Questo scenario non è da escludere, ultimissime

Allegri Milan, possibile nuovo cambio modulo in futuro?

Dall’inizio di questa stagione, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha puntato su una nuova impostazione tattica: il 3-5-2. Una scelta che ha avuto inizio già durante la preparazione estiva, con la tournée in Asia e Pacifico, e che è stata confermata anche una volta iniziati gli impegni ufficiali, tra Coppa Italia e Serie A. Questo schieramento a tre in difesa sembra essere la risposta alle caratteristiche della rosa del Milan, costruita per favorire questo tipo di gioco.

Il 3-5-2 si adatta perfettamente alle qualità dei giocatori a disposizione di Allegri. Il centrocampo, ricco di elementi sia di quantità che di qualità, trova nel modulo a cinque una maggiore possibilità di manovra e di occupazione degli spazi. La presenza di trequartisti e di esterni offensivi, piuttosto che di terzini puri, si sposa idealmente con il ruolo di esterni a tutta fascia, che possono spingere in avanti senza trascurare la copertura difensiva.

Allegri, con la sua consueta filosofia pragmatica, ha optato per un modulo che garantisce solidità difensiva e al tempo stesso permette di sfruttare al meglio le doti dei singoli. La difesa a tre, infatti, assicura una maggiore copertura e sicurezza, riducendo gli spazi per gli avversari e consentendo ai centrocampisti di concentrarsi sulla fase di costruzione e di supporto agli attaccanti.

Questo cambio di modulo è un segnale della flessibilità e della capacità di adattamento di Allegri, che non si fossilizza su un’unica idea di gioco ma cerca la soluzione migliore in base alle risorse che ha. Il 3-5-2 sembra essere il vestito giusto per questo Milan, un modulo che valorizza i talenti a disposizione e punta a costruire una squadra solida e competitiva, capace di affrontare gli impegni su più fronti.