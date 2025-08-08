Allegri Milan, con Vlahovic, è scudetto? L’analisi di Enzo Bucchioni sulle ambizioni dei rossoneri

Allegri Milan, Enzo Bucchioni, noto giornalista, è convinto che i rossoneri, guidati dal tecnico toscano, possano lottare per lo scudetto

Il calciomercato estivo continua a infiammare gli animi dei tifosi, e il Milan è senza dubbio tra i club più chiacchierati di questa sessione. Dopo l’importante acquisto di Ardon Jashari, i riflettori si spostano ora sulla ricerca del nuovo centravanti, con il nome di Dusan Vlahovic che circola con insistenza come principale indiziato. Per fare il punto della situazione e capire le reali ambizioni del Diavolo, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione “Calciomercato e Ritiri”, il noto collega Enzo Bucchioni, che ha offerto la sua visione sul Milan che sta prendendo forma sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del neotecnico Massimiliano Allegri.

Le parole di Bucchioni risuonano come un’iniezione di fiducia per i sostenitori rossoneri, pur mantenendo un cauto realismo. Alla domanda diretta sulla possibilità che il Milan possa essere la favorita per lo Scudetto con l’arrivo di Vlahovic, Bucchioni ha risposto: “Favorito no ma il Milan ci sarà. Sei fuori anche dalle coppe, ha tutti i presupposti. Hai un tecnico che dà un’identità, fa rendere i giocatori al meglio se lo seguono. Di sicuro prenderà pochi gol. Hai rinnovato il centrocampo, se metti Vlahovic con Leao crei una coppia devastante. Ha smarrito la porta e certe capacità in questi anni tristi juventini, ma se si ritrova può fare molto bene. Mi aspetto che il Milan si faccia trovare pronta per una volata scudetto”.

Analizzando le sue dichiarazioni, emerge un quadro chiaro delle potenzialità rossonere. Il primo elemento sottolineato da Bucchioni è l’assenza dalle coppe europee. Questo fattore, spesso visto come una limitazione, in realtà potrebbe trasformarsi in un enorme vantaggio per il Milan. Avere una settimana “tipo” per preparare le partite, senza i dispendiosi impegni infrasettimanali, permetterà ad Allegri di lavorare con maggiore continuità sulla tattica e sulla condizione fisica dei giocatori, riducendo al minimo il rischio di infortuni e massimizzando le prestazioni in campionato.

La presenza di Massimiliano Allegri in panchina è un altro punto di forza cruciale. Bucchioni lo descrive come un “tecnico che dà un’identità”, capace di “far rendere i giocatori al meglio se lo seguono”. La sua comprovata esperienza nella gestione di grandi club e nella vittoria di titoli, unita alla sua abilità nel costruire difese solide, promette un Milan granitico e difficile da affrontare. Le sue squadre sono storicamente molto organizzate e raramente subiscono molti gol, un aspetto fondamentale per puntare al vertice. Il lavoro di Tare nel costruire una rosa funzionale alle idee di Allegri sarà determinante.

Il centrocampo è stato un reparto oggetto di profonda revisione, e il suo rinnovo è un segnale forte delle ambizioni del club. L’arrivo di Jashari e probabilmente di altri innesti, garantirà maggiore qualità, dinamismo e fisicità in mezzo al campo, elementi essenziali per supportare sia la fase difensiva che quella offensiva. Un centrocampo solido è la base per qualsiasi squadra che voglia lottare per lo Scudetto.

Infine, l’elemento che accende la fantasia dei tifosi: la potenziale coppia Vlahovic-Leao. Se il serbo dovesse arrivare, il Milan si ritroverebbe con un attacco di altissimo livello. Seppur Bucchioni riconosca che Vlahovic “ha smarrito la porta e certe capacità in questi anni tristi juventini”, è convinto che “se si ritrova può fare molto bene”. La sinergia tra la potenza e il fiuto del gol di Vlahovic e l’imprevedibilità e la velocità di Rafael Leao potrebbe creare una coppia “devastante”, capace di scardinare qualsiasi difesa. L’investimento su Vlahovic, gestito dal DS Tare, sarebbe un chiaro segnale delle intenzioni del Milan di voler lottare per il titolo.

In conclusione, le parole di Enzo Bucchioni dipingono un Milan ambizioso e concreto. Non ancora il favorito assoluto, ma sicuramente una squadra pronta a inserirsi nella volata Scudetto. Con la guida esperta di Allegri, la visione di Tare sul mercato, un centrocampo rinforzato e la potenziale micidiale coppia offensiva Vlahovic-Leao, il Diavolo ha tutte le carte in regola per essere una protagonista assoluta nella prossima stagione di Serie A. La sensazione è che il Milan sia determinato a tornare ai vertici del calcio italiano.