Allegri Milan, Brocchi esalta il nuovo tecnico rossonero: «C'è una grande differenza in questo momento nello spogliatoio».

Cristian Brocchi, ex tecnico rossonero e del Monza, ha analizzato la situazione del Milan in un’intervista al Corriere di Milano, offrendo la sua visione sulla squadra e sul ritorno di Massimiliano Allegri. Secondo Brocchi, l’attuale organico è ancora in fase di definizione e necessita di ulteriori innesti per essere competitivo ai massimi livelli. “Al momento, logicamente, è incompleto,” ha dichiarato, sottolineando come la campagna acquisti non sia ancora conclusa.

L’ex centrocampista ha però puntato il dito su un problema che, a suo dire, affliggeva la squadra già nella scorsa stagione: la mancanza di uno “zoccolo duro” nello spogliatoio e di una mentalità vincente. “Non aveva quella una mentalità che tirasse fuori una continuità di prestazioni,” ha spiegato Brocchi, evidenziando una lacuna non di natura tecnica, ma di carattere e leadership.

Proprio in questo contesto, il ritorno di Allegri viene visto come la mossa giusta per colmare il vuoto. Brocchi lo definisce un “usato sicuro,” la scelta ideale per la sua esperienza e il suo curriculum. “Serviva un allenatore con un curriculum importante,” ha aggiunto, sottolineando come Allegri conosca perfettamente l’ambiente rossonero, sia rispettato dai giocatori e abbia già dimostrato di saper vincere. La sua capacità di resistere alle critiche e di andare avanti per la sua strada è vista come una qualità fondamentale per un club come il Milan, che punta a tornare grande.