Allegri Milan, Boldi esalta il tecnico livornese! E su Modric e Berlusconi…

Allegri Milan, Massimo Boldi, comico e tifoso rossonero, ha parlato del ritorno di Allegri e non solo: le sue dichiarazioni

Oggi, 23 luglio 2025, il mondo del cinema e i tifosi milanisti festeggiano un traguardo importante: Massimo Boldi compie 80 anni. Il celebre attore italiano, un vero e proprio simbolo della comicità tricolore, è noto anche per la sua fede rossonera incrollabile, ereditata dal nonno Mario Vitali, uno dei fondatori del Milan. In questa occasione speciale, la Gazzetta dello Sport ha avuto il piacere di intervistare Boldi, che ha condiviso pensieri e ricordi non solo sul Milan di Berlusconi, suo caro amico, ma anche sulla situazione attuale del Diavolo, con riferimenti a Massimiliano Allegri e un nome che sta scaldando i cuori dei tifosi: Luka Modric.

Il Ritorno di Allegri e l’Attesa per Modric

Boldi non nasconde l’entusiasmo per le novità in casa Milan, specialmente per il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatorerossonero. “Se non altro conosce bene l’ambiente e ci permette di sperare in un rilancio, dopo una stagione che ha lasciato decisamente a desiderare,” ha affermato Boldi, palesando la speranza di un’inversione di tendenza dopo un’annata deludente. L’attore ha sottolineato come la conoscenza profonda del contesto Milan da parte di Allegri possa essere un fattore determinanteper il futuro del club.

Ma l’attenzione di Boldi è catturata anche da un altro nome, che sta accendendo l’immaginazione dei tifosi: Luka Modric. L’arrivo del Pallone d’Oro croato a Milano, fortemente voluto dal nuovo DS del Milan, Igli Tare, è senza dubbio uno dei colpi di mercato più attesi. “Sono molto curioso di vedere all’opera Modric: lo ammetto, lo conosco poco, ma è stato Pallone d’Oro, non vedo l’ora di vederlo in campo con i colori rossoneri addosso,” ha dichiarato Boldi, esprimendo un misto di curiosità e grande aspettativa per le gesta del talentuoso centrocampista con la maglia del Diavolo.

Il Ricordo Indelebile di Silvio Berlusconi

L’intervista non poteva non toccare il ricordo di Silvio Berlusconi, figura che ha segnato un’era per il Milan e per il Paese, e di cui Boldi era un caro amico. Le parole dell’attore sono intessute di affetto e profonda stima. “Nel tempo sono diventato proprio amico di Berlusconi, ci frequentavamo e lavoravamo. Mai avrei pensato di entrare nella sua scuderia, è stato magnifico. Era una grande persona, si fermava spesso a parlare con noi, anche di calcio e di Milan,” ha raccontato Boldi, rievocando i momenti trascorsi con l’ex Presidente.

Il rammarico per la sua assenza è palpabile nelle parole di Boldi, che non esita a definire Berlusconi una figura insostituibile. “Impossibile non rimpiangere Berlusconi. E aggiungo: non credo che troveremo un altro presidente come lui, non solo che prenda il Milan, ma anche qualcuno altrettanto capace di prendere in mano il Paese,” ha concluso Boldi, sottolineando non solo l’impronta lasciata da Berlusconi nel mondo del calcio, ma anche la sua statura di uomo politico e imprenditore. Il suo ricordo rimane un punto fermo per chi, come Massimo Boldi, ha vissuto da vicino l’epopea di un Milan vincente e glorioso sotto la sua guida.

La celebrazione degli 80 anni di Massimo Boldi è quindi un’occasione per ripercorrere non solo una brillante carriera artistica, ma anche una passione sportiva che affonda le radici nella storia stessa del Milan. Con Allegri in panchina e l’attesa per Modric, il Diavolo spera di ritrovare presto i fasti del passato, magari con un sorriso in più, proprio come quelli che Massimo Boldi ha saputo regalarci per decenni.