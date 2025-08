Allegri Milan, Luca Bianchin, noto giornalista, ha confermato la volontà di Max Allegri di portare a Milanello Dusan Vlahovic

Il calciomercato estivo entra nel vivo e, come sottolineato dal giornalista Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan si trova di fronte al “grande tema di agosto”: la scelta del nuovo centravanti. Con Igli Tare insediato come Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri alla guida tecnica, la dirigenza rossonera è al lavoro per assicurare al tecnico il profilo ideale per l’attacco.

Dusan Vlahovic: Il Preferito di Allegri

Il nome in pole position per rinforzare l’attacco del Milan è senza dubbio quello di Dusan Vlahovic. Bianchin riporta chiaramente: “Dusan Vlahovic resta in prima fila: Allegri lo vuole portare a Milano e la Juve lo considera in uscita.” L’attaccante serbo, con le sue caratteristiche fisiche e la sua capacità realizzativa, rappresenta il profilo ideale per il gioco che Allegri intende proporre. Tuttavia, il passaggio da Torino a Milano non è affatto semplice. “Certo, c’è da trovare una quadratura a livello economico“, evidenzia Bianchin, sottolineando che l’operazione Vlahovic richiederebbe un investimento significativo. Il Milan e la Juventus dovranno trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti, probabilmente attraverso una cessione a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni. L’arrivo di Vlahovic rappresenterebbe un colpo importante non solo per l’aspetto tecnico ma anche per il morale della squadra e dei tifosi.

Le Alternative di Prestigio: Hojlund e Ramos

Oltre a Vlahovic, il Milan sta valutando con attenzione anche altri profili di spicco per l’attacco. Tra i nomi alternativi, Bianchin menziona “obbligatorio considerare Rasmus Hojlund e Gonçalo Ramos“. Entrambi giovani e con un futuro promettente, potrebbero rappresentare valide alternative in caso di mancato arrivo di Vlahovic.

Per Gonçalo Ramos, attaccante del Paris Saint-Germain, la situazione è legata alle dinamiche interne del club francese. “Per Ramos, il punto è considerare se il Psg lo presterà nella seconda metà di agosto“, spiega il giornalista. Un prestito secco o un prestito con diritto/obbligo di riscatto potrebbero essere le formule su cui il Milan punterebbe per assicurarsi le sue prestazioni.

Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United, è un’altra opzione concreta. Bianchin afferma: “Hojlund invece è una operazione ipotizzabile anche prima, in prestito dallo United.” Nonostante le sue recenti dichiarazioni: “Hojlund due giorni fa ha fatto sapere di voler restare a Manchester“, la situazione è in continua evoluzione. I dati dell’ultima stagione dell’attaccante danese, “23 partite da titolare, 4 gol“, fanno capire come la sua avventura a Manchester “non sia il più riuscito di sempre“. Questo potrebbe spingere il Manchester United a considerare un suo prestito per permettergli di ritrovare continuità e fiducia. Per il Milan, Hojlund rappresenterebbe una scommessa interessante, un attaccante con grande potenziale che potrebbe esplodere sotto la guida di Allegri e con maggiori opportunità di giocare.