Allegri Milan, Bergomi non ha dubbi: «Per me il tecnico non toglierà mai dal campo questi tre giocatori»

Allegri Milan, Bergomi, ex calciatore e opinionista, è sicuro che il tecnico non rinuncerà mai a questi tre giocatori: le dichiarazioni

Dopo una sessione estiva di mercato che ha visto il Milan protagonista di una vera e propria rivoluzione, la squadra rossonera si prepara a una stagione di grandi aspettative. Con 10 acquisti in entrata e ben 27 cessioni in uscita, il Direttore Sportivo Igli Tare ha plasmato una rosa profonda e versatile, affidata ora a Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore chiamato a riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo, con l’obiettivo minimo della Champions League.

L’analisi di Beppe Bergomi su Sky Sport 24

In un intervento a Sky Sport 24, l’ex calciatore e noto opinionista Beppe Bergomi ha offerto la sua visione sul nuovo Milan e sulle possibili scelte tattiche di Allegri. Le sue parole, riportate integralmente, offrono una prospettiva chiara e autorevole sul progetto rossonero. “Abbiamo visto un precampionato in cui Allegri ha impostato un certo tipo di squadra,” ha dichiarato Bergomi, sottolineando la filosofia di gioco che il tecnico sta cercando di instillare.

“La mia idea è che giocherà con Leao, Pulisic e Saelemaekers sempre,” ha continuato l’opinionista, indicando il tridente offensivo che, a suo avviso, sarà il fulcro dell’attacco milanista. Questa combinazione di velocità, tecnica e imprevedibilità promette di essere un vero e proprio incubo per le difese avversarie. Rafael Leão con la sua strapotenza fisica, Christian Pulisic con la sua agilità e il suo fiuto per il gol, e Alexis Saelemaekers con la sua dedizione e capacità di creare spazi, formano un trio dinamico e letale.

La chiave a centrocampo: Rabiot e le opzioni di Allegri

Il centrocampo è un altro settore che ha catturato l’attenzione di Bergomi. L’arrivo di Adrien Rabiot è stato giudicato un colpo fondamentale. “Rabiot importante: di piede sinistro, di inserimento e fisico. Rabiot è un giocatore box to box, ti da anche copertura,” ha affermato Bergomi, evidenziando le qualità complete del centrocampista francese. La sua capacità di coprire ampie porzioni di campo e di essere efficace in entrambe le fasi di gioco lo rende un elemento imprescindibile per gli schemi di Allegri.

La questione del regista davanti alla difesa è stata un altro punto toccato da Bergomi. “Bisognerà vedere se Allegri starà sempre con Modric davanti alla difesa dove può giocare Ricci e in cui c’è anche Jashari.” Questa osservazione suggerisce che il tecnico ha diverse opzioni per il ruolo di metronomo della squadra, con il leggendario Luka Modrić come leader indiscusso, ma con giovani promettenti come Samuele Ricci e Ermir Jashari pronti a subentrare e a crescere.

La profonda ristrutturazione della rosa, orchestrata dal DS Igli Tare, unita all’esperienza e alla mentalità vincente di Massimiliano Allegri, pone il Milan in una posizione di forza e potenziale. Le parole di Beppe Bergomi confermano che la direzione intrapresa dal club è quella giusta per tornare a competere ai massimi livelli. L’obiettivo Champions League non è solo un sogno, ma una realistica ambizione per un Milan che ha saputo rinascere dalle proprie ceneri, dimostrando una visione strategica e una determinazione encomiabili. Ora, la parola passa al campo.