Allegri Milan, Benitez esalta il livornese! Grande scelta dei rossoneri. E su Modric…

Allegri Milan, Rafa Benitez, tecnico spagnolo, ha esaltato la scelta dei rossoneri per la panchina e il colpo Luka Modric

La Serie A si appresta a vivere una nuova stagione che si preannuncia tra le più imprevedibili degli ultimi anni. Nonostante il Napoli campione in caricaparta con un leggero vantaggio, forte della continuità tecnica e di una rosa consolidata, il mercato estivo sta ridisegnando gli equilibri, portando in Italia nomi importanti che promettono di accendere la competizione. A commentare questo scenario intrigante è Rafa Benitez, ex allenatore di Napoli e Inter, le cui parole rilasciate alla Gazzetta dello Sport offrono una prospettiva autorevole sul prossimo campionato.

Secondo Benitez, la lotta per lo Scudetto potrebbe ancora vedere protagoniste le sue ex squadre, ma la prudenza è d’obbligo. “È sufficiente fermarsi ai nomi, senza neanche approfondire i dettagli dell’organizzazione, per lasciarsi contagiare dall’entusiasmo e sospettare che il prossimo torneo verrà ancora caratterizzato da Napoli e Inter“, ha dichiarato Benitez, sottolineando come la qualità delle rose sia già evidente. Tuttavia, il tecnico spagnolo invita a non sottovalutare i movimenti ancora in corso, considerando che “ci sono due mesi di mercato” e molte operazioni di rilievo sono già state definite.

Il calciomercato si sta rivelando un vero e proprio terremoto per molte big della Serie A. La Juventus, ad esempio, si è mossa con decisione, come testimoniato dall’interesse per un attaccante di spessore come David. Benitez non esita a definire il Milan come una squadra “in buonissime mani”, un chiaro riferimento all’affidamento a un tecnico esperto e vincente come Allegri, il cui ritorno promette di portare stabilità e ambizione.

Ma è l’arrivo di Luka Modric a catalizzare gran parte dell’attenzione. Nonostante l’età, il centrocampista croato è considerato un vero e proprio fuoriclasse, capace di fare la differenza in qualsiasi contesto. “E poi ci ha messo Modric che con la classe che ha può anche ignorare la carta d’identità“, ha chiosato Benitez, evidenziando come la sua visione di gioco, la sua esperienza internazionale e la sua qualità sopraffina possano compensare ampiamente l’avanzare degli anni. L’innesto di un giocatore di tale calibro, seppur “abbastanza avanti con l’età” come sottolineato nell’introduzione, dimostra l’intenzione delle squadre di non lasciare nulla al caso e di puntare su campioni affermati per inseguire i propri obiettivi.

L’analisi di Benitez, dunque, suggerisce una Serie A dove il Napoli e l’Interpartono in pole position, ma con la consapevolezza che Juventus e Milan (e potenzialmente altre squadre che sapranno sfruttare al meglio il mercato) potrebbero presto unirsi alla corsa Scudetto. La profondità delle rose, la competenza dei tecnici e la capacità di integrare al meglio i nuovi acquisti, anche quelli più “anziani” ma dalla classe cristallina, saranno fattori determinanti in una stagione che si preannuncia lunga, emozionante e ricca di sorprese. La Gazzetta dello Sport ha saputo cogliere le sfumature di questo scenario attraverso le parole di un allenatore esperto come Rafa Benitez, offrendo ai tifosi un assaggio di ciò che li attende.