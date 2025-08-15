Allegri studia la formazione per Milan-Bari. Il tecnico toscano è pronto a dare fiducia ad un centrocampista

Inizia a delinearsi la formazione del Milan in vista del primo turno di Coppa Italia contro il Bari, in programma domenica. Il nuovo tecnico del Diavolo, Massimiliano Allegri, ha dato il via alle prove tattiche a Milanello, e le prime indicazioni sembrano delineare un quadro interessante, con alcune scelte che potrebbero sorprendere i tifosi. Il tecnico toscano, infatti, sta valutando di far partire dalla panchina uno dei colpi di mercato più importanti dell’estate, il centrocampista croato Luka Modrić. Mentre è pronto a dare fiducia a Loftus-Cheek, l’inglese vuole riprendersi il Diavolo in questa stagione.

La gestione di Modrić e la linea di Allegri

L’idea di Allegri sarebbe quella di non rischiare subito Luka Modrić dall’inizio, bensì di utilizzarlo come un’arma a gara in corso, per dare una scossa alla squadra in caso di necessità. Il campione croato, centrocampista classe 1985, è un fuoriclasse assoluto, un giocatore che ha vinto ben cinque Champions League con il Real Madrid e che ha dimostrato di avere ancora una tecnica sopraffina e una visione di gioco unica. La sua gestione, in questa prima fase della stagione, sarà fondamentale per farlo arrivare al massimo della forma.

Un centrocampo tutto da scoprire

In attesa di Modrić, Allegri sembra intenzionato a schierare una mediana composta da Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese con una grande propensione all’inserimento, Samuele Ricci, giovane regista italiano che ha dimostrato di avere una personalità da veterano, e Youssouf Fofana, il nuovo acquisto rossonero, mediano dal fisico imponente che sa abbinare qualità e quantità. Un centrocampo completo, con diverse caratteristiche e che si adatta perfettamente alle idee di gioco di Massimiliano Allegri, il quale vuole una squadra compatta, solida e capace di ripartire velocemente.

Le aspettative per Milan-Bari

L’esordio stagionale contro il Bari, squadra che milita in Serie B, è l’occasione perfetta per il Milan per testare la sua condizione fisica e il suo gioco. I rossoneri, infatti, vogliono iniziare la stagione con una vittoria, per dare un segnale forte al campionato e per far vedere che il lavoro svolto in estate sta dando i suoi frutti. La partita sarà anche un’occasione per vedere all’opera i nuovi acquisti e per capire se la squadra ha già assimilato le direttive del nuovo allenatore. I tifosi rossoneri sono pronti a sostenere la squadra in questa nuova avventura, sperando che possa essere una stagione ricca di successi.