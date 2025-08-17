Allegri Milan, senso di responsabilità e passaggio del turno: parte la seconda era rossonera di Max. Bari avvisato

Allegri Milan, il tecnico ha chiesto alla squadra senso di responsabilità in vista della sfida di questa sera contro il Bari in Coppa Italia

Milano si prepara a vivere il primo appuntamento ufficiale della stagione 2025/2026. Stasera, i rossoneri scenderanno in campo contro il Bari allo stadio San Siro per i 32esimi di Coppa Italia, un match che il Corriere della Sera definisce “Prove generali di nuovo Milan Allegri: ‘Voglio responsabilità'”. L’aria che si respira è quella di un nuovo inizio, con tante aspettative riposte sulla gestione di Massimiliano Allegri, tornato alla guida tecnica del Milan.

Nonostante la squalifica che gli impedirà di essere in panchina (una sanzione ereditata dai tempi della Juventus), Allegri ha già dettato la linea ai suoi giocatori. Il tecnico livornese, intervistato ieri da Milan TV alla vigilia del match, ha sottolineato l’importanza di un approccio maturo e concentrato: “C’è grande entusiasmo, ringraziamo tutti i tifosi che domani arriveranno allo stadio ma dovremo essere bravi noi a giocare una partita di responsabilità, ordinata e di grande tecnica. Soprattutto dovremo avere grande rispetto del Bari che è una squadra ben organizzata, con un buon allenatore, hanno fatto una buona preparazione estiva. Domani conta la vittoria, dobbiamo cercare di andare avanti in Coppa Italia per arrivare a maggio alle finali”. Parole che evidenziano la mentalità vincente che Allegri vuole infondere nella sua squadra fin dal primo calcio d’inizio.

La probabile formazione suggerisce un nuovo modulo tattico: il 3-5-2. Un assetto che mira a sfruttare al meglio le qualità offensive dei suoi uomini, con la coppia d’attacco formata da due stelle come Rafael Leao e Christian Pulisic. La loro intesa sarà fondamentale per scardinare la difesa del Bari e dare il via alla stagione nel migliore dei modi. In panchina, a dimostrazione della profondità della rosa a disposizione del neo direttore sportivo Tare, siederanno giocatori del calibro di Luka Modric e Ardon Jashari, pronti a subentrare e a dare il loro contributo. L’arrivo di Tare come nuovo DS del Milan ha già portato i suoi frutti in termini di mercato, garantendo ad Allegri una rosa competitiva e con diverse opzioni.

Questo match di Coppa Italia rappresenta un vero e proprio banco di prova per il nuovo Milan di Allegri. Sarà l’occasione per vedere all’opera i principi di gioco del tecnico, testare la condizione fisica dei giocatori e valutare l’amalgama della squadra. L’obiettivo è chiaro: superare il turno e proseguire il cammino in Coppa Italia, una competizione che il Milan punta a vincere per aggiungere un altro trofeo alla sua bacheca e iniziare la stagione con il piede giusto. I tifosi, come sottolineato da Allegri stesso, risponderanno presente, riempiendo gli spalti di San Siro e spingendo la squadra verso la vittoria. La responsabilità richiesta da Allegri non è solo tecnica, ma anche mentale: affrontare ogni avversario con la massima serietà, indipendentemente dal blasone, è la chiave per costruire un percorso di successo.