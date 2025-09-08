Allegri Milan, è lui l’arma in più del tecnico rossonero: è al centro del progetto, missione rilancio

Allegri Milan, Loftus-Cheek, centrocampista inglese, è la nuova arma del club rossonero: la missione del livornese è quella di rilanciarlo

Il Quotidiano Sportivo lancia un’analisi che fa sognare i tifosi del Milan: Ruben Loftus-Cheek è il vero valore aggiunto della rosa rossonera. L’ex Chelsea, arrivato in estate, si sta rivelando un elemento fondamentale per il nuovo progetto tecnico guidato da Massimiliano Allegri, con il benestare del neo direttore sportivo Igli Tare. La sua partenza sprint, culminata con il gol contro il Lecce nella seconda giornata di campionato, ha confermato le grandi aspettative che lo staff tecnico e la dirigenza hanno su di lui. Un’aspettativa che si basa non solo sul suo talento, ma anche sulla sua fame di rivalsa.

La scorsa stagione è stata segnata da infortuni che ne hanno minato la continuità, ma ora, in maglia rossonera, Loftus-Cheek sembra aver ritrovato la condizione fisica e, soprattutto, la fiducia necessaria per esprimere appieno il suo potenziale. La sua voglia di riscatto è palpabile e rappresenta un motore potentissimo per il centrocampo del Milan.

L’impatto di Loftus-Cheek non è passato inosservato neanche a livello internazionale. Recentemente, il centrocampista è stato richiamato nella nazionale inglese, una convocazione che mancava da diversi anni. Il commissario tecnico Tuchel ha elogiato pubblicamente il giocatore, sottolineando le sue qualità tecniche e umane. “È sempre stato un piacere lavorare con lui e sono molto contento di aver avuto la possibilità di convocarlo”, ha dichiarato Tuchel. “È una persona piacevole con cui stare, molto amichevole e molto educato, con un buon senso dell’umorismo. È pieno di qualità e a volte non credo che sia consapevole di quanto sia forte e di quanto possa essere bravo, ma si inserisce perfettamente grazie al suo carattere e alle sue qualità e compete per un posto nel centrocampo ed è bello vedere che è in forma e non infortunato. Se rimane in salute, è sempre in lizza per fare colpo a livello internazionale”.

Le parole di Tuchel confermano la visione del Milan e del suo nuovo DS, Igli Tare, che ha creduto fortemente nelle potenzialità dell’inglese. Con Allegri in panchina e Tare sul mercato, l’obiettivo è chiaro: costruire un Milan solido e vincente. E Loftus-Cheek, con la sua versatilità e il suo dinamismo, è il perfetto interprete di questa filosofia. La speranza dei tifosi è che possa continuare su questa strada, diventando non solo l’arma in più, ma uno dei pilastri inamovibili del nuovo ciclo rossonero. La sua crescita esponenziale, unita all’esperienza di Allegri, potrebbe davvero fare la differenza nella lotta per i massimi traguardi.