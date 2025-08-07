Allegri Milan, si è concluso il primo mese d’allenamenti: il tecnico sta insistendo molto su questi due principi. Le ultimissime sui rossoneri

In questi primi giorni di allenamento a Milanello, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha le idee chiare e sta impostando il lavoro su precisi concetti di base. L’attenzione dell’allenatore del Milan è focalizzata su due aspetti fondamentali: la qualità dei controlli e la qualità dei passaggi. Un approccio che, a prima vista, potrebbe sembrare semplice ma che in realtà è la chiave per un gioco di squadra efficace e per la costruzione di manovre offensive fluide.

Allegri sta insistendo molto sull’importanza di un primo controllo orientato, che permetta al giocatore di guadagnare tempo e spazio. L’obiettivo è eliminare il più possibile i tocchi inutili, favorendo la verticalizzazione e la velocità d’esecuzione. Ogni controllo deve essere funzionale al passaggio successivo, evitando così che la palla venga persa o che l’azione rallenti. La precisione in questa fase è cruciale, e il mister lo sta ribadendo in ogni seduta.

Allo stesso modo, la qualità dei passaggi è un altro mantra di questo inizio di stagione. Non si tratta solo di passare la palla al compagno, ma di farlo con la giusta forza, traiettoria e tempismo. Allegri vuole che ogni passaggio sia un invito per il compagno a continuare l’azione, mettendo in condizione gli altri giocatori di attaccare lo spazio o di superare la linea di pressione avversaria. Gli esercizi proposti in questi giorni sono tutti orientati a migliorare questi aspetti, con sessioni dedicate alla gestione del pallone in spazi stretti e alla ricerca del compagno smarcato. L’obiettivo è quello di creare un Milan in grado di dominare il gioco attraverso un possesso palla ragionato e di qualità.