Allegri Milan, Agresti netto dopo il pareggio di Parma! Le dichiarazioni. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

La stagione del Milan si tinge di un mistero che il neoeletto direttore sportivo Igli Tare, ex dirigente della Lazio, e il confermato allenatore Massimiliano Allegri, il carismatico tecnico livornese, devono risolvere in fretta. A sollevare la questione è stato il noto giornalista Stefano Agresti in una lucida analisi pubblicata su La Gazzetta dello Sport, evidenziando una stridente e netta differenza di rendimento dei rossoneri.

Pochi Punti con le “Piccole”, Pieno Bottino con le “Grandi”

Agresti chiama questo fenomeno il “mal di piccole” del Diavolo: il Club meneghino ha raccolto la misera di due puntiin tre gare contro formazioni come Cremonese, Pisa e Parma. Un dato che stride in modo clamoroso se confrontato con il bottino pieno (nove punti su nove) ottenuto contro avversari di ben altro calibro quali Napoli (attualmente capolista a pari merito con i rossoneri), Roma e Bologna.

Se l’allenatore non fosse Allegri, stratega capace di tenere sempre alta la concentrazione dei suoi, verrebbe facile bollare l’atteggiamento della squadra come leggero, superficiale o sbadata, con la necessità del grande avversario per trovare le giuste motivazioni. Ma con un tecnico come lui, la cui capacità di plasmare le menti dei giocatori è nota, il fenomeno è difficile da spiegare.

Il Pareggio di Parma: Un’Ombra sul Talento

Il cronista si rifiuta di considerare tali risultati come semplici casualità, poiché la discontinuità si verifica con una sconfortante regolarità.

L’ultima prova, il pareggio contro il Parma, ne è un esempio lampante. A Parma si è visto un gran bel Milan – come sottolineato da Agresti – ma solo per venticinque minuti. Il tempo necessario per il gol del duttile esterno Alexis Saelemaekers e il raddoppio su rigore del talentuoso attaccante portoghese Rafael Leao. Subito dopo, i rossoneri sono “usciti dal campo”, permettendo ai padroni di casa di creare occasioni a raffica e di andare vicino al sorpasso dopo aver raggiunto il pareggio.

In una prestazione così difficile da comprendere per un club con le ambizioni del Milan, la speranza si aggrappa a quei pochi segnali positivi intravisti.