Allegri Milan, Adani non ha dubbi: «Triennio alla Juventus non sufficiente, devo però ammettere questa cosa». Le ultimissime

Lele Adani, durante il suo intervento a “Viva el Futbol”, ha analizzato il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan, sottolineando l’importanza di questa nuova avventura per il tecnico.

“Il gruppo di lavoro riconosce in Allegri una guida,” ha affermato Adani, evidenziando come la sua figura sia ben accetta all’interno dello spogliatoio. Tuttavia, l’ex difensore ha sollevato un dubbio: “Poi dopo c’è da andare dentro alle pieghe più profonde e uno può anche avere dei dubbi sul fatto che questo Milan sia pronto o meno vista la stagione che ha fatto.” Nonostante le incertezze sulla preparazione attuale del Milan, Adani crede fermamente che sia proprio qui che “entra Allegri”.

Secondo Adani, Allegri è consapevole che il suo triennio alla Juventus “non è sufficiente”. Questo, per il tecnico, rappresenta “un test definitivo sulla sua storia”, un’occasione cruciale per rilanciarsi. “La sua storia deve per forza riprendere a sei anni fa, deve tornare a quel livello,” ha concluso Adani, suggerendo che Allegri ha l’opportunità di riportare il Milan e se stesso ai vertici del calcio.