Allegri e quel messaggio che non è passato inosservato: c’entra la partita col Bologna, clamoroso scenario all’orizzonte

Allegri ha ricevuto un messaggio chiaro da Adrien Rabiot nella giornata di ieri: il centrocampista francese vuole partire titolare

Adrien Rabiot è pronto a rimettersi in gioco, e lo farà con la maglia del Milan. Dopo una rapida trattativa, il centrocampista francese è sbarcato a Milano per iniziare la sua nuova avventura, e nel corso della sua prima conferenza stampa ha parlato apertamente del rapporto che lo lega al suo nuovo allenatore, Massimiliano Allegri.

Le sue parole, riportate da Marco Pasotto su Gazzetta.it, descrivono un legame che va oltre le semplici dinamiche di campo. “Con Allegri ho condiviso tanto, mi sono trovato subito bene con lui, ha ambizione e voglia di vincere, mentalità giusta, passione per il calcio. Tutte cose che ho anch’io. C’è stato un feeling immediato”, ha dichiarato Rabiot. Non si tratta di un semplice rapporto professionale, ma di una connessione che ha resistito anche alla distanza. “Quando è andato via dalla Juve abbiamo continuato a parlare, ci siamo anche visti. Per me prima di essere un grande allenatore è una grande persona e sono molto contento di ritrovarlo qua”, ha aggiunto il calciatore, sottolineando la stima e l’affetto che prova per il tecnico livornese.

Il ruolo di Allegri nella scelta di Rabiot

Questo “rapporto speciale” con Allegri ha giocato un ruolo fondamentale nella scelta di Rabiot di unirsi al Milan. L’arrivo del centrocampista rossonero, fortemente voluto anche dal nuovo direttore sportivo Igli Tare, è un segnale chiaro delle ambizioni del club. La conversazione tra i due è iniziata già prima del trasferimento di Allegri al Milan, e questo ha consolidato il legame che li unisce. “Parlavo già con Allegri quando lui è arrivato al Milan, ma ovviamente ero legato al Marsiglia. Poi quando è successo quel che è successo, lui mi ha chiamato subito, abbiamo parlato del progetto Milan, della squadra che ha in testa lui, del fatto di tornare in Champions e di fare un bel percorso”, ha svelato Rabiot.

Rabiot pronto a scendere in campo

L’entusiasmo di Rabiot è palpabile. Il francese ha ribadito la sua grande voglia di scendere in campo e dare una mano alla squadra fin da subito. “Ho una grande voglia di giocare, sono pronto, sono allenato, sono qui per dare una mano. Se il mister mi mette in campo subito farò di tutto per aiutare la squadra a vincere domenica. Sì, spero di giocare titolare…”, ha affermato il centrocampista. Queste dichiarazioni non lasciano dubbi sulla sua determinazione e sul suo impegno. I tifosi del Milan possono sognare: il feeling tra Rabiot e Allegri promette scintille, e le basi per una stagione di successi sembrano già essere state gettate.