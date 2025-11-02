Allegri, la statistica non mente: arriva il mese preferito del tecnico, media punti da urlo per il livornese. I numeri

Allegri, novembre è il mese in cui il tecnico livornese ha la media punti più alta della sua carriera: stasera si comincia con la Roma

Per il Milan e Massimiliano Allegri, il mese di novembre si presenta storicamente come un periodo molto prolifico.

Come evidenziato dal giornalista Ramazzotti su Gazzetta.it, i dati statistici sorridono al tecnico rossonero. Allegri, infatti, vanta proprio a novembre la media punti più alta in carriera.

La cifra è significativa: il tecnico ha registrato ben «2,21 [punti] a incontro». Questa statistica infonde fiducia nell’ambiente Milan, specialmente in un momento in cui la squadra è alle prese con diverse assenze e deve affrontare impegni cruciali. La tradizione positiva di Allegri in questo mese sarà un elemento su cui fare leva per affrontare al meglio il ciclo di partite autunnale.