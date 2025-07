Allegri non cambia idea, non è nei piani del Milan: confermata la partenza

Allegri non cambia idea dopo Liverpool Milan, il giocatore resta nella lista dei partenti in questo mercato

Nonostante una brillante doppietta messa a segno nell’amichevole di ieri contro il Liverpool, il futuro di Noah Okafor sembra già segnato. L’attaccante svizzero, protagonista della sfida, è destinato a lasciare il Milan in questa sessione di mercato estivo. Il club rossonero, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, spera di incassare tra i 12 e i 15 milioni di euro dalla sua cessione.

Okafor, classe 2000, è un attaccante rapido e versatile, capace di giocare sia come punta centrale che come esterno offensivo. Arrivato al Diavolo con grandi aspettative, non è riuscito a imporsi con la continuità sperata nel sistema di gioco del Milan, anche a causa di qualche infortunio che ne ha frenato l’adattamento. La sua performance contro i Reds, seppur positiva, non ha alterato i piani della dirigenza, che vede in lui un asset importante per generare plusvalenze e finanziare altri obiettivi di mercato.

Il Milan, sotto la guida di Paulo Fonseca, l’ex tecnico di Roma e Lille, sta ridefinendo la propria rosa in vista della prossima stagione. La strategia del club meneghino è chiara: cedere i giocatori che non rientrano più pienamente nei piani tecnici o che possono generare un significativo introito economico, reinvestendo poi le somme in profili più funzionali alle esigenze del nuovo allenatore. Okafor rientra in questa categoria, rappresentando un’opportunità di capitalizzazione.

L’ottima prestazione nell’amichevole contro il Liverpool, sebbene non abbia cambiato il suo destino, potrebbe aver acceso l’interesse di altri club, aumentando la concorrenza e, di conseguenza, il valore di mercato del giocatore. Diversi club europei potrebbero considerare l’idea di investire in un attaccante giovane e con margini di crescita come Okafor, specialmente se le sue quotazioni dovessero rimanere nel range indicato dal Milan.

Il destino di Noah Okafor appare quindi lontano dalla sponda rossonera di Milano. La dirigenza del Milan è al lavoro per trovare la migliore sistemazione per l’attaccante svizzero, con l’obiettivo di monetizzare al meglio il suo cartellino e di allocare le risorse ottenute per rafforzare ulteriormente la squadra in vista degli impegni futuri. Le prossime settimane saranno decisive per definire il suo trasferimento.