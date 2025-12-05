 Allegri e il Milan eliminato dalla Coppa Italia: il gol...
Connect with us

News

Allegri e il Milan eliminato dalla Coppa Italia: il gol in trasferta manca da troppo tempo. Inquietante statistica

News

Lazio Milan, la provocazione social dei biancocelesti: un VIDEO per sbeffeggiare i tifosi rossoneri dopo la vittoria in Coppa Italia

News

Torino Milan, Allegri deve sfatare un incredibile tabu! Statistica horror ma il tecnico suona la carica dopo la Coppa Italia

Calciomercato News

Calciomercato Milan, la sconfitta in Coppa Italia emette un verdetto: rosa spaccata a metà? Tare e Allegri meditano

News

Sorteggio Mondiali 2026, ufficializzati tutti i gironi: Gattuso prende nota, ecco dove potrebbe finire l'Italia

News

Allegri e il Milan eliminato dalla Coppa Italia: il gol in trasferta manca da troppo tempo. Inquietante statistica

Milan news 24

Published

19 minuti ago

on

By

Allegri

Allegri, il suo Milan è stato eliminato dalla Coppa Italia: il gol in trasferta manca dall’aprile 2022. Statistica inquietante

La sconfitta per 1-0 contro la Lazio sancisce l’uscita anticipata del Milan dalla Coppa Italia. Oltre alla delusione per l’eliminazione, i rossoneri registrano un dato statistico negativo che non si verificava da tempo. Il Milan, infatti, non è riuscito a trovare la via della rete in trasferta in Coppa Italia per la prima volta dall’aprile 2022.

L’ultima volta che l’attacco rossonero era rimasto a secco in trasferta in questa competizione era accaduto nella semifinale contro l’Inter, conclusasi con un netto 0-3 in favore dei nerazzurri.

Questo digiuno da gol in trasferta in Coppa segna un insolito passo falso per il reparto offensivo del Diavolo, che ora dovrà ritrovare l’efficacia già a partire dalla prossima sfida in campionato.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.