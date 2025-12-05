News
Allegri e il Milan eliminato dalla Coppa Italia: il gol in trasferta manca da troppo tempo. Inquietante statistica
La sconfitta per 1-0 contro la Lazio sancisce l’uscita anticipata del Milan dalla Coppa Italia. Oltre alla delusione per l’eliminazione, i rossoneri registrano un dato statistico negativo che non si verificava da tempo. Il Milan, infatti, non è riuscito a trovare la via della rete in trasferta in Coppa Italia per la prima volta dall’aprile 2022.
L’ultima volta che l’attacco rossonero era rimasto a secco in trasferta in questa competizione era accaduto nella semifinale contro l’Inter, conclusasi con un netto 0-3 in favore dei nerazzurri.
Questo digiuno da gol in trasferta in Coppa segna un insolito passo falso per il reparto offensivo del Diavolo, che ora dovrà ritrovare l’efficacia già a partire dalla prossima sfida in campionato.