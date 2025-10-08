Allegri e la gestione della rosa del Milan: i rossoneri sono quelli che cambiano meno di tutti? La classifica non mente. La situazione

Allegri, il dato sulla gestione della rosa del Milan in questo inizio di stagione non mente: il tecnico ha usato appena 15 titolari

Il Milan di Massimiliano Allegri si distingue in questa prima fase di Serie A non solo per i risultati, ma anche per la straordinaria continuità nelle scelte di formazione. La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola in modo inequivocabile: “I Diavoli sono questi. Il Milan cambia meno di tutti in A: appena 15 titolari”.

Il dato è sorprendente e riflette la strategia precisa di Allegri: l’allenatore rossonero è quello che ha utilizzato meno calciatori diversi nelle formazioni iniziali, affidandosi a un nocciolo duro di giocatori.

La Scelta Della Continuità E I Dati Delle Big

La ragione principale di questa stabilità risiede nel fatto che il Milan, non partecipando alle coppe europee in questa stagione, gioca solo una volta alla settimana, riducendo drasticamente la necessità di turnover rispetto alle rivali. Allegri sta sfruttando questa condizione per forgiare una squadra compatta e affiatata, puntando sulla disciplina tattica e sull’automatismo.

Il raffronto con le altre big del campionato evidenzia la netta differenza di approccio:

Club Titolari Utilizzati (Prime 6 Giornate) Milan 15 Juventus 18 Roma 18 Napoli 21 Inter 21 Atalanta 21

Il Milan è l’unica squadra a non aver superato la soglia dei 18 titolari, un segnale della forte fiducia riposta da Allegri in un gruppo ristretto e nella leadership dei suoi campioni come Luka Modrić e Christian Pulisic.

Le Implicazioni Della Strategia Di Allegri E Tare

Questa strategia, se da un lato garantisce la solidità e l’alto minutaggio (come confermato dall’inchiesta sul tempo effettivo che vede il Milan al top), dall’altro solleva interrogativi sul range di scelte a disposizione e sulla gestione delle riserve, come il “caso” di Samuele Ricci, penalizzato dalla continuità di Modrić.

Il DS Igli Tare e Massimiliano Allegri hanno dimostrato di credere fermamente in questo gruppo, e l’allenatore sta mettendo in atto il suo piano per trasformare la continuità in un vantaggio decisivo per la corsa Scudetto. Tuttavia, al rientro dalla sosta delle Nazionali, il Milan dovrà sperare che l’assenza di un massiccio turnover non si traduca in un accumulo di stanchezza fisica o mentale nel mini-ciclo che attende i 15 titolari più utilizzati.