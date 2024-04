Allegri fissa l’obiettivo: «Cerchiamo di arrivare alla Champions, sul brutto periodo passato rispondo così»

L’allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria ottenuta in campionato contro la Fiorentina

Al termine di Juve Fiorentina, Massimiliano Allegri analizza la vittoria ottenuta in campionato che rilancia i bianconeri all’inseguimento del Milan (al momento i rossoneri sono a +6 in classifica). Queste le sue parole a Dazn.

RITORNO ALLA VITTORIA – «Noi lavoriamo per migliorare tutti i giorni. Poi ci sono i momenti, anche a livello psicologico. Ci è andata bene nella ripresa in alcune situazioni, nel primo ci è andata male in altre. Ci è stato annullato un gol per un centimetro di fuorigioco. Abbiamo sbagliato tecnicamente in alcune ripartenza, ma i ragazzi stanno facendo un buon campionato. Dispiace per il blackout avuto, cerchiamo di fare più punti possibili da qui alla fine. Vittoria importante, non abbiamo preso gol per la seconda gara di fila. Ora bisogna continuare».

COME MIGLIORARE LA ROSA – «Alleno questi ragazzi straordinari, cerchiamo di arrivare alla Champions migliorando ogni giorno. Abbiamo passato un brutto periodo dove abbiamo avuto il contraccolpo di quando ci siamo allontanati dall’Inter. Magari abbiamo fatto troppi punti prima e pochi dopo. Su questo si deve lavorare. I ragazzi nelle ultime due hanno fatto due belle vittorie, bisogna continuare su questo e centrare l’obiettivo».

