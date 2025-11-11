Connect with us

Nazionali Milan, Athekame tra i 12 rossoneri convocati: ecco tutti gli impegno del terzino

Jashari escluso dalla Svizzera: amichevole con l'Entella la chiave per il rilancio. Il piano di Allegri tra Modric e il nuovo ruolo

Calciomercato Milan, Tare stregato! Occhi in Serie A per il DS albanese: prima richiesta di informazioni nonostante la fitta concorrenza

Rinnovo Modric, il Milan non ha dubbi! Opzione assolutamente da attivare. E il croato ha un obiettivo chiarissimo in mente

Allegri e il diktat al suo Milan: quella statistica va assolutamente invertita dopo la sosta. Il dato

9 minuti ago

Allegri

Allegri ha dato un chiaro diktat alla squadra in vista della ripresa dopo la sosta: c’è una statistica che va assolutamente invertita

La sosta per le Nazionali è provvidenziale per il Milan, che può rifiatare in vista del Derby del prossimo 23 novembre.

Nonostante una striscia di 10 risultati utili consecutivi (cinque attuali più i cinque precedenti), la formazione di Massimiliano Allegri ha lasciato per strada punti importanti che avrebbero garantito la vetta solitaria della Serie A. Nelle ultime cinque gare, il Diavolo ha infatti perso 6 punti da situazioni di vantaggio (contro Atalanta, Pisa e Parma).

Tuttavia, il pregio della squadra è stato quello di non perdere mai queste partite, rispettando così in pieno il diktat del tecnico:

PAROLE – «Le partite che non si possono vincere non si devono perdere».

Una mentalità che, al netto delle difficoltà, ha permesso al Milan di mantenere una base solida in classifica.

