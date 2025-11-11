Allegri e il diktat al suo Milan: quella statistica va assolutamente invertita dopo la sosta. Il dato

Allegri ha dato un chiaro diktat alla squadra in vista della ripresa dopo la sosta: c’è una statistica che va assolutamente invertita

La sosta per le Nazionali è provvidenziale per il Milan, che può rifiatare in vista del Derby del prossimo 23 novembre.

Nonostante una striscia di 10 risultati utili consecutivi (cinque attuali più i cinque precedenti), la formazione di Massimiliano Allegri ha lasciato per strada punti importanti che avrebbero garantito la vetta solitaria della Serie A. Nelle ultime cinque gare, il Diavolo ha infatti perso 6 punti da situazioni di vantaggio (contro Atalanta, Pisa e Parma).

Tuttavia, il pregio della squadra è stato quello di non perdere mai queste partite, rispettando così in pieno il diktat del tecnico:

PAROLE – «Le partite che non si possono vincere non si devono perdere».

Una mentalità che, al netto delle difficoltà, ha permesso al Milan di mantenere una base solida in classifica.