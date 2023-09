Allegri a Dazn: «Scudetto? Non mi nascondo, altre ci sono avanti»

Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn dopo il fischio finale di Juve Lecce. Ecco cosa ha detto l’allenatore bianconero

«L’ho detto e ridetto, non mi nascondo. Inter, Milan e Napoli ad oggi sono più attrezzate per vincere il titolo. Sono squadre forti, noi abbiamo giocatori con poca esperienza. Però abbiamo giocatori che possono crescere, dopo il gol siamo cresciuti mentalmente. Rabiot e Cambiaso sono cresciuti, serve pazienza per assorbire gli errori. Però anche le prestazioni meno belle… Gatti è stato attaccato per l’ultimo errore successo, ma sono episodi rocamboleschi. La prestazione non è stata bellissima, ma è un giocatore che ha 27 partite in Serie A tutte nella Juve. Fagioli e Miretti stanno crescendo, Weah si deve inserire, abbiamo trovato McKennie che ha grande forza. Rugani ha fatto una gara straordinaria, lui gioca con freddezza perchè è abituato. Se non lo sei dopo la palla ti scotta di più e ci vuole pazienza».

L’INTERVISTA COMPLETA DI ALLEGRI A DAZN DOPO JUVE LECCE