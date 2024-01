Allegri teme il Milan per lo Scudetto: «Ha le carte in regola per rientrare nella lotta»

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus Empoli. Ecco cosa ha detto sulla lotta scudetto

SCUDETTO E KLOPP «Per Klopp ho appreso la notizia, i motivi li sa lui e li ha spiegati. Sicuramente non termina la sua carriera E farà bene da altra parti, è una grandissimi allenatore. Scudetto? Non è questione di scontro diretto, chiamiamola Juve-Inter, non sfida scudetto. Il Milan ha le carte in regola per rientrare in lotta Scudetto. Noi dobbiamo rimanere concentrati sull’Empoli, ci sono ancora tanti punti in palio».

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI ALLA VIGILIA DI JUVENTUS EMPOLI