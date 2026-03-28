Allegri dice sì, 30 milioni: il Milan lo riporta a casa

Nuovo scenario che riguarda il Milan: il calciatore convince Allegri e potrebbe far ritorno in rossonero per trenta milioni

Ritorno al Milan, perché no? In un calciomercato che si preannuncia particolarmente complicato e condizionato anche dal Mondiale, i rossoneri dovranno fare di necessità-virtù per rinforzare la squadra a disposizione di Allegri.

Le priorità sono chiare: si va da (almeno) un centravanti di livello internazionale ad un difensore che possa alzare il livello della retroguardia milanista. E poi qualcosa andrà fatto anche a centrocampo, dove Modric non potrà certo giocare tutte le partite considerato il ritorno in Europa. Novità potrebbero esserci anche sulla trequarti con i dubbi sulle conferme di Leao e Pulisic: per entrambi la cessione non è impossibile davanti ad offerte importanti.

Ecco dunque che Tare si guarda attorno, segna eventuali obiettivi e traccia possibili scenari. Uno di questi presuppone un gradito ritorno in rossonero: ha già vestito la maglia del Milan per tre stagioni, lasciando un ricordo tutto sommato positivo. Oltre cento presenze con 18 gol e 15 assist il bottino ed ora la voce che può significare ritorno.

Il Milan è tentato: ritorno per Brahim Diaz

Brahim Diaz può essere uno dei nuovi acquisti del Milan 2026/2027: il trequartista marocchino, protagonista sua malgrado della finale di coppa d’Africa con l’errore decisivo dal dischetto, è tornato nei radar del club rossonero.

Per Brahim Diaz ipotesi ritorno (Instagram Brahim)- Milannews24.com

Il Real Madrid potrebbe metterlo sul mercato in estate, a maggior ragione se Nico Paz dovesse tornare al Bernabeu per restare. Ecco allora che tra i partenti c’è anche il marocchino che piace in Premier League e non solo. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il suo nome è circolato anche all’interno di Casa Milan e ci sarebbe anche il via libera di Allegri ad un suo ritorno. Un’operazione economicamente dispendiosa, ma che potrebbe garantire ai rossoneri un giocatore in grado di saltare l’uomo e dare imprevedibilità alla manovra. Affare da trenta milioni di euro: questa la cifra che il Real vorrebbe per cedere il 26enne in maniera definitiva.

I rapporti tra i club sono buoni, così ci si potrebbe accordare anche per una formula diversa, magari il più classico dei prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. L’idea è sul tavolo: tre anni dopo Brahim Diaz può tornare al Milan.