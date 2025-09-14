HANNO DETTO
Allegri a DAZN: «Siamo tutti contenti di Gimenez, Rabiot è un po’ vagabondo! Ho deciso di mandare Pulisic in panchina perché…»
Allegri a DAZN: le dichiarazioni dell’allenatore del Milan a pochi minuti dall’inizio del match contro il Bologna. Le ultimissime notizie
Intervenuto a Dazn prima di Milan-Bologna, Allegri, DS del club rossonero, ha dichiarato:
LA PARTITA – «Vogliamo vincere la prima in casa, sarebbe molto importante. Contro la Cremonese abbiamo effettuato due brutte disattenzioni. Servirà compiere una buona fase difensiva».
GIMENEZ – «Gli sono stati annullati due gol, speriamo che si sblocchi questa sera. Siamo tutti contenti di averlo con noi».
PULISIC – «Credo che metterlo in panchina sia la scelta giusta, potrebbe fare la differenza a gara in corso».
RABIOT – «Un po’ vagabondo è! La società ha alzato il livello della squadra, vogliamo proseguire nel lavoro».