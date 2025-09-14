Allegri a DAZN: «Modric straordinario, Gimenez ha giocato bene. Per quanto riguarda l'episodio dell'espulsione...»

Allegri a DAZN: le dichiarazioni dell’allenatore del Milan a pochi minuti dal termine del match contro il Bologna. Le ultimissime notizie

Intervenuto a Dazn dopo Milan-Bologna terminata 1-0 con gol di Modric, Allegri, allenatore del club rossonero, ha dichiarato:

MODRIC – «Modric è un ragazzo umile e tecnicamente è straordinario, siamo davvero felici di averlo con noi».

GIMENEZ – «Ha corso molto e si è dato tanto da fare. Credo che abbia giocato molto bene tecnicamente e sono contento: è arrivato poco lucido nelle occasioni da gol».

SACRIFICIO- «Vogliamo raggiungere la Champions League, non sarà facile. Devo ammettere che mi piace tanto l’aspetto legato al sacrificio».

ESPULSIONE – «C’è stato l’episodio del rigore e ho avuto da ridire. Penso che non sia stato nulla di che».

ESPULSIONE – «Credo che non ci sarà ad Udine. Il polpaccio è un muscolo delicato, dobbiamo mostrare sempre lo spirito giusto».

CENTROCAMPO – «Il nostro centrocampo si muove molto ed è facile effettuare delle rotazioni».