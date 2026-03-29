Allegri e la maledizione del 9: il tecnico in pressing sul Milan! In estate c’è questa maledizione da sfatare

Allegri ha chiesto un centravanti di spessore internazionale in vista della prossima stagione: da scacciare il fantasma di Ibrahimovic

In casa Milan, la ricerca del centravanti per la stagione 2026/27 è diventata una vera e propria missione di stato. Come riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, il club rossonero insegue un fantasma che dura ormai da quattordici anni: l’ultimo giocatore capace di abbattere il muro delle 20 reti in campionato fu Zlatan Ibrahimovic nella stagione 2011-2012, quando si laureò capocannoniere con 28 centri.

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Da allora, nonostante i numerosi investimenti, nessuno è riuscito a replicare quei numeri, lasciando un vuoto pneumatico al centro dell’attacco che Massimiliano Allegri ha chiesto ufficialmente di colmare con un profilo di spessore internazionale.

Allegri, da Pazzini a Gimenez: il fallimento dei grandi investimenti

La cronistoria dei centravanti rossoneri tracciata dal quotidiano torinese è impietosa. Se i vari Bacca (18 gol nel 2016) e Menez (16 gol nel 2015) ci sono andati vicini, le ultime stagioni sono state caratterizzate da investimenti onerosi che non hanno pagato i dividendi sperati. Solo nel 2025, il Milan ha sborsato oltre 30 milioni per Santiago Gimenez e ben 40 milioni per Christopher Nkunku, ma entrambi hanno finora deluso le aspettative, con il messicano fermo a quota 5 reti nell’ultima annata tra infortuni e difficoltà di ambientamento.

Allegri spinge per un “numero 9” che sia decisivo sia in Serie A che in Champions League, chiudendo una volta per tutte un’altalena realizzativa che ha visto anche Morata salutare Milanello a gennaio dopo soli 5 gol.