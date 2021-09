Allegri a DAZN: «Non dobbiamo guardare la classifica»

Allegri, dopo la sofferta vittoria contro lo Spezia in rimonta, ha spiegato cosa deve fare la Juve in questa fase del campionato

Max Allegri, dopo la vittoria contro lo Spezia, ha parlato in questo modo ai microfoni di DAZN:

«La classifica non la dobbiamo guardare. Ora cerchiamo già da domenica con la Sampdoria di mettere a segno la prima vittoria in casa. Piano piano, poi dove possiamo arrivare non so… I giocatori devono migliorare: McKennie in area doveva fare minimo 4 gol, lì fai la differenza».

L’INTERVISTA INTEGRALE SU JUVENTUSNEWS24