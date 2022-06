Adli vuole convincere Pioli: se non è pronto c’è il prestito. Il trequartista si giocherà le sue chance nel raduno

Dal 4 luglio Yacine Adli si presenterà al Milan con l’intenzione di impressionare Pioli e lo staff tecnico rossonero: il suo obiettivo è quello di venire confermato in rosa.

La valutazione finale comunque spetterà al tecnico rossonero. In caso non fosse ritenuto pronto si opterebbe per un prestito in Serie A – in modo da abituare il giocatore al campionato – o in Ligue 1.