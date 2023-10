Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha criticato le prestazioni di Rafael Leao in Europa: le sue dichiarazioni

Ospite a Sportitalia, Alfredo Pedullà ha dichiarato:

«Uno come Leao deve prendere in mano la squadra. Il Milan ha preso Pulisic per aumentare la qualità sulla fascia destra. La resa del portoghese non è sufficiente nelle coppe europee».