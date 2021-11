Merkel: «Allegri è stato l’allenatore più importante della mia carriera»

Alexander Merkel, ex centrocampista del Milan, ha speso parole al miele per l’ex tecnico rossonero Massimiliano Allegri

Alexander Merkel. ex centrocampista del Milan e attuale calciatore del Gaziatep, ha ricordato la sua esperienza rossonera spendendo bellissime parole per l’allenatore dell’epoca, Massimiliano Allegri.

«Allegri lo ringrazierò per tutta la vita. È stato il primo ad avere fiducia in me. È tra i migliori allenatori del mondo e i successi con Milan e Juventus lo dimostrano. Sono convinto che farà bene anche ora che è tornato a Torino anche se la squadra non è forte come un tempo. Allegri è bravo a tirare fuori il meglio da tutti, sfruttando la frenesia dei giovani e l’esperienza dei più anziani».