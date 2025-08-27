Alex Jimenez Milan, il rebus si infittisce! Non c’è solo il Como sul terzino, spunta anche il top club

Alex Jimenez Milan, sul terzino spagnolo, dopo il Como, spunta anche la Roma di Gasperini: contatti in corso tra i due club

La trattativa tra Milan e Roma per il giovane terzino Alex Jimenez si intensifica, come riportato dal giornalista sportivo Matteo Moretto. La notizia, che ha trovato conferme nelle ultime ore, svela un interesse concreto da parte del club giallorosso per il promettente difensore spagnolo, già noto per la sua esperienza a Milanello nella stagione passata. Mentre il Como continua a spingere per un prestito del giocatore, la Roma sembra essere un ostacolo importante nella corsa all’acquisto.

La corsa a tre per Jimenez

Il Milan di Igli Tare, nuovo direttore sportivo del club, si trova di fronte a una complessa situazione di mercato. Se da un lato il Como, sembra in vantaggio per un prestito, grazie anche ai rapporti consolidati con il club rossonero, la Roma ha dimostrato un interesse vivo per il calciatore. Le trattative tra Milan e Roma sono riprese con vigore negli ultimi giorni, mettendo in discussione i piani del Como, che sperava di chiudere in tempi brevi. Nonostante la concorrenza, la volontà del Como di puntare su Jimenez per rinforzare il reparto difensivo è chiara e il club lariano non ha intenzione di arrendersi. Il Milan, dal canto suo, valuta tutte le opzioni, tenendo conto del futuro del giocatore e delle sue esigenze di crescita.

Il futuro del Milan: Allegri, Tare e i giovani talenti

Il Milan sta vivendo un momento di profondo rinnovamento, con l’arrivo di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore e Igli Tare come direttore sportivo. Questa nuova gestione è orientata a valorizzare i giovani talenti, e Alex Jimenez rientra perfettamente in questa filosofia. Il club, infatti, non vuole rischiare di perdere un giocatore con un potenziale così elevato. La formula del prestito, con o senza diritto di riscatto, è un’opzione che il calciomercato Milan sta valutando attentamente per garantire al giocatore il tempo necessario per maturare e acquisire l’esperienza necessaria in un campionato competitivo come la Serie A. La decisione finale sarà presa in base a quale club potrà offrire le migliori garanzie di sviluppo per il calciatore, un fattore che sarà determinante nella scelta.

Roma e Como: i pro e i contro

La Roma, reduce da una stagione positiva, rappresenta una destinazione di alto livello per Jimenez. La possibilità di giocare in un contesto competitivo e di lavorare con un allenatore come Gasperini, che ha dimostrato di saper valorizzare i giovani, rende l’offerta giallorossa molto allettante. D’altra parte, il Como offre un ambiente ideale per un giovane in cerca di spazio e minutaggio. La squadra di Cesc Fabregas ha dimostrato di avere un progetto solido e una visione a lungo termine, che potrebbe garantire a Jimenez un ruolo da protagonista fin da subito. La scelta finale di Alex Jimenez sarà decisiva per il suo futuro professionale e per l’esito di questa intricata vicenda di mercato.