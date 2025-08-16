Alex Jimenez Milan, il retroscena è da non credere: è successo a Milanello, Allegri lo ha catechizzato così

Alex Jimenez Milan, il terzino spagnolo si è presentato per tre volte in ritardo agli allenamenti: il clamoroso retroscena

Il Milan si trova a un bivio cruciale per la sua campagna acquisti estiva, e le recenti dichiarazioni di Franco Ordine hanno acceso un faro sulle incertezze che avvolgono il reparto difensivo rossonero. Con l’arrivo di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore e Igli Tare nel ruolo di Direttore Sportivo, le aspettative erano alte, ma le mosse in entrata sembrano non aver convinto appieno l’esperto giornalista, che in particolare ha sollevato dubbi sulle scelte difensive.

Secondo Ordine, il bilancio difensivo del Milan non torna. La partenza o la non acquisizione di nomi importanti come Kyle Walker, Theo Hernandez (pilastro della difesa rossonera fino a poco fa), ed Emerson Royal, unita all’assenza di Malick Thiaw, lasciano un vuoto significativo. Nonostante gli arrivi di Koni De Winter, Pervis Estupiñán, Athekame e forse Caleb Okoli, Ordine non intravede un reale progresso nel reparto. La sensazione è che il Milan non abbia rafforzato adeguatamente un settore che, in una squadra di vertice, deve essere la base solida per ogni ambizione.

Una delle speranze di Allegri per il futuro è Davide Bartesaghi. Il tecnico rossonero vede nel giovane una potenziale sorpresa come sostituto di Theo Hernandez sulla fascia, ma lo stesso Ordine sottolinea che Bartesaghi ha ancora molta strada da fare prima di poter meritare una maglia da titolare nel Milan. Questo implica che, nell’immediato, la fascia sinistra potrebbe rimanere un punto interrogativo se non verranno fatti ulteriori innesti di qualità ed esperienza. La crescita dei giovani è fondamentale, ma un club come il Milan ha bisogno di certezze già pronte per affrontare le sfide di Serie A e Champions League.

La situazione è ulteriormente complicata dal caso Jimenez. Il giocatore, per ben tre volte, si è presentato in ritardo agli allenamenti, un comportamento che Allegri ha prontamente sanzionato rispedendolo al Milan Futuro. Ordine ironizza su chi lo definisce “l’effetto…Theo”, suggerendo scherzosamente che qualcuno dovrebbe regalargli un orologio che funzioni. Questo episodio non solo evidenzia una mancanza di professionalità, ma solleva anche interrogativi sulla gestione disciplinare e sulla capacità del club di mantenere alta l’attenzione e la dedizione dei suoi giovani talenti. Un ambiente professionale richiede rigore e rispetto delle regole, e l’episodio Jimenez mostra una falla in questo senso.

In sintesi, le parole di Franco Ordine mettono in luce una difesa del Milan ancora in costruzione, con più ombre che luci. Le scelte di mercato operate da Tare e l’assetto tattico che Allegri intende dare alla squadra saranno fondamentali per risolvere queste problematiche. Il tifoso milanista si aspetta rinforzi di peso e non solo scommesse sul futuro. La sessione estiva di mercato è ancora in corso, e il Milan ha il tempo per raddrizzare la rotta e costruire una squadra competitiva in ogni reparto, soprattutto in difesa, un settore che storicamente ha rappresentato la spina dorsale delle grandi squadre rossonere.