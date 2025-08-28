Alex Jimenez Milan, piovono conferme sull’imminente cessione dello spagnolo: formula e tutti i dettagli

Alex Jimenez Milan, arrivano importanti conferme sull’imminente cessione del terzino spagnolo al Bournemouth

Il futuro di Alex Jimenez sembra sempre più lontano dall’Italia, con il calciomercato Milan e il Bournemouth che stanno intensificando i contatti per definire i dettagli del trasferimento del giovane terzino spagnolo. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, le trattative tra i due club stanno procedendo in maniera spedita, e l’accordo sembra ormai a un passo. La notizia che ha fatto il giro del web nelle ultime ore è l’ok di massima da parte dello stesso Jimenez al trasferimento in Inghilterra, segnale che la sua volontà è quella di misurarsi con il competitivo campionato di Premier League.

Le conversazioni tra le dirigenze di Milan e Bournemouth sono previste per la giornata di domani, 29 agosto, e l’obiettivo è quello di limare gli ultimi dettagli economici per giungere a una fumata bianca. L’operazione, come si vocifera da tempo, si baserebbe su un prestito oneroso con un diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Questa formula, sempre più utilizzata nel calciomercato moderno, offre al club acquirente la possibilità di valutare il giocatore prima di un investimento definitivo, mentre il club cedente si assicura una potenziale entrata sicura in futuro.

Per il Milan, la cessione di Jimenez in Premier League rappresenterebbe un’importante plusvalenza futura, confermando l’ottimo lavoro svolto dalla dirigenza nel valorizzare i talenti del proprio settore giovanile. La squadra rossonera, infatti, è nota per aver lanciato diversi giovani promettenti che poi si sono affermati a livello internazionale. Per il Bournemouth, l’arrivo di Jimenez offrirebbe un rinforzo di qualità nel reparto difensivo, un giocatore giovane, dinamico e con un enorme potenziale di crescita.

Nonostante l’accordo sembri a un passo, le cifre definitive sono ancora al centro delle discussioni. I contatti tra i club continueranno, dunque, per definire i termini finanziari dell’operazione. L’esito della trattativa potrebbe arrivare già nelle prossime ore, con i tifosi del Bournemouth in attesa di accogliere il nuovo acquisto e i sostenitori del Milan curiosi di scoprire quale sarà la prossima mossa del club in questa sessione di mercato.