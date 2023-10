Tacchinardi su Milan Juve: «Il più pericoloso è Leao ma occhio anche a lui»

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juve, ha commentato la sfida di domenica sera a San Siro contro il Milan

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alessio Tacchinardi ha indicato l’uomo più pericoloso per la Juve nella gara di domenica contro il Milan:

«Leao. Ma attenzione anche a Pulisic, l’americano mi sembra in gran forma. I bianconeri dovranno sfruttare l’assenza di Theo Hernandez. Ma peserà pure non avere Danilo, che è una delle poche colonne della Juve. Allegri non ha grandi leader e il brasiliano è uno di questi».