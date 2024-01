Zirkzee Milan, Matri dubbioso: «Forte ma non lo prenderei. I rossoneri hanno bisogno di questa cosa»

Zirkzee-Milan, Alessandro Matri, ex calciatore rossonero, ha commentato il possibile arrivo a Milanello dell’attaccante del Bologna

Ospite a DAZN dopo la gara tra Milan e Bologna, Alessandro Matri ha parlato così del possibile arrivo di Zirkzee in rossonero:

PAROLE – «Se ho a disposizione un bottino da investire sul mercato io punterei ad un centravanti da 20-30 gol. Secondo me il Milan necessita di questo. L’anno prossimo Giroud andrà per i 39 anni, le grandi squadre del nostro campionato hanno calciatori da 25-30 gol a stagione. Il Milan ha bisogno di un centravanti che gli assicuri quei numeri. Non metto in discussione le capacità di Zirkzee, non sto dicendo che non è da Milan, ma per quel ruolo io punterei su una certezza».