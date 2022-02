Bonan: «Sono combattuto su Ibrahimovic, ecco cosa penso»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Alessandro Bonan, famoso giornalista e conduttore di Sky, ha parlato dell’assenza di Ibrahimovic nel derby di domani: le sue parole

«Un’assenza come quella di Ibrahimovic potrebbe pesare tantissimo. Sono molto combattuto quando si parla di Ibra, ultimamente l’ho visto un po’ troppo fermo sul campo e quindi non so… Forse dal punto di vista della manovra e del gioco non mancherà tantissimo, però anche qui, cerco sempre di confrontarmi con quelli che conoscono il calcio più di me: parlando con alcuni allenatori mi dicono sempre che ibrahimovic è un peso là davanti per i propri compagni ma anche per gli avversari, è uno che ti condiziona il modo di difendere. È un calciatore che riesce ad intimorirti, la sua è una vera e propria intimidazione: con lo sguardo, il linguaggio del corpo. Ibra in campo è sempre molto importante però ultimamente l’ho visto un po’ tagliato fuori dal gioco del Milan, da quel punto di vista il Milan non ne risentirà».