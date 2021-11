Bonan: «Milan in Champions? Vi dico cosa penso»

Alessandro Bonan ha analizzato il percorso del Milan in Champions ammettendo come i rossoneri siano stati molto sfortunati

Alessandro Bonan, noto conduttore di Sky, ha analizzato in questi termini il percorso del Milan in Champions:

«Io credo che il Milan abbia vissuto una piccola guerra con qualche soldato caduto… Mi riferisco agli infortuni. Questo ha portato la squadra a giocare una partita deficitaria in Porotgallo e una così così ieri, con una partita come il derby di domenica. Se parliamo della dimensione internazionale del Milan secondo me ce l’ha, pensando soprattutto ai 28 minuti pre espulsione contro l’Atletico; non ha, però, una grande profondità di rosa: è attrezzatissimo per la Serie A, meno per competere in entrambe ad altissimi livelli».