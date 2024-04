Bastoni avvisa il Milan: «Scudetto nel derby? A noi interessa solo una cosa»

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha avvisato il Milan per quanto riguarda la chance di vincere lo scudetto nel derby

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria di questa sera contro l’Empoli (2-0 il risultato finale a San Siro) Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha commentato così la possibilità che i nerazzurri vincano matematicamente lo scudetto nel derby del prossimo 22 aprile:

SCUDETTO NEL DERBY? – «A noi interessa solo vincerlo, come e quando non importa. Ci interessa per la società e per i tifosi che non vanno mai sotto i 70mila».

LE PAROLE DI BASTONI A DAZN DOPO INTER-EMPOLI