Aleinikov sullo scudetto: «Se Napoli e Milan crollano la Juventus avrà le sue possibilità». Le parole dell’ex centrocampista bielorusso

Sergej Aleinikov ha parlato ai microfoni di JuventusNews24 della lotta scudetto. Ecco le parole dell’ex centrocampista bielorusso:

«Può succedere tutto, non possiamo dire ancora con certezza che la Juve sia tagliata fuori. Ora va avanti e magari le altre come Napoli o Milan crollano. E lì i bianconeri dovranno essere pronti a far punti, è ancora tutto aperto. Poi parliamo di ipotesi, nella realtà sappiamo tutti che sarà molto difficile. I tifosi bianconeri vogliono vincere ogni anno, ma non sempre ci si riesce».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUSNEWS24