Serena: «Ecco cosa penso di Scamacca»

Serena su Scamacca: «Mi sembra ancora un po’ acerbo, ma…». Le parole dell’ex calciatore rossonero sull’obiettivo di mercato

Aldo Serena ha parlato ai microfoni di Tuttosport di Gianluca Scamacca. Ecco le parole dell’ex calciatore rossonero:

«Mi sembra ancora un po’ acerbo. Ha fatto qualche gol col West Ham, ma nel complesso non è andato benissimo. È sicuramente abile a capitalizzare il lavoro degli esterni, non ha però la capacità di costruire insieme al resto della squadra come Giroud»