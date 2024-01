Albertosi ricorda Riva: «Campione immortale. Quello Scudetto vinto insieme…». Le sue dichiarazioni a La Stampa

L’ex portiere di Milan e Cagliari ha voluto ricordare così Gigi Riva, scomparso ieri all’età di 79 anni. Le sue parole a La Stampa.

ALBERTOSI – «Non so cosa abbia avuto precisamente, ma è stato un colpo improvviso per tutti noi. Con il fisico che aveva Gigi nessuno di noi si sarebbe mai aspettato di ricevere questa tristissima notizia. Per noi è sempre stato il nostro immortale. La nostra roccia e la nostra certezza. Ci sentivamo sempre per farci gli auguri e scambiare due chiacchiere tra ricordi e informazioni sul presente. Ma ho la mia spia a Cagliari che è Beppe Tomasini, che mi aggiorna sempre sulla situazione di Riva e mi racconta di tutto quello che facevano e fanno in Sardegna i miei cari ex compagni. Siamo rimasti davvero tutti uniti come una grande famiglia. Ovviamente lo Scudetto vinto insieme a Gigi resta il ricordo più bello di lui che mi porterò per sempre. Resta davvero un grandissimo dolore per la sua scomparsa. Ho visto che per lui si è fermata tutta Cagliari e sento tanti messaggi sullo Scudetto. E questo fa un immenso piacere. Sapere che ancora la gente si ricorda della nostra impresa di tanti anni fa è qualcosa di speciale. Ora è giusto che la città con silenzio e rispetto accompagni per l’ultimo saluto il suo campione, che sarà comunque immortale nel ricordo di tutti noi e di tutta la storia dello sport italiano»