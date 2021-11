Cavasin: «Napoli Milan per lo scudetto ma occhio al terzo incomodo»

Intervista all’allenatore Alberto Cavasin, ora guida tecnica del Barisardo in prima categoria. Le sue parole sulla corsa scudetto

Alberto Cavasin ha avuto coraggio. Ha scelto di ripartire. Perché partire è più semplice di ripartire. Si è rimesso in discussione all’età di 65 anni, accettando l’offerta del Barisardo, nella prima categoria sarda. Un allenatore di grande esperienza, che ha vinto campionati ed è stato premiato come migliore allenatore di Serie A con la Panchina d’oro nella stagione 1999-2000, per la salvezza ottenuta alla guida del Lecce. Un tecnico che non ha bisogno di presentazioni e che CalcioNews24.com ha avuto il piacere di intervistare. Due chiacchiere sulla sua attuale esperienza da allenatore, sulla sua carriera, ma anche sull’attualità, con i temi più caldi del nostro calcio e della corsa scudetto in particolare. Ecco le sue parole sul duello tra Milan e Napoli:

«Sono partite molto bene. Hanno giocatori con caratteristiche importanti e possono lottare fino alla fine. Un campionato che secondo me non è chiuso con sole queste due squadre, manca ancora tanto alla fine e qualche altra squadra si può inserire».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU CALCIONEWS24