Atalanta Milan, Juric scatena la polemica nel post partita: «L'Atalanta è stata il triplo del Milan oggi, non c'è stata partita».

Non è per nulla contento Ivan Juric, tecnico dell’Atalanta, nonostante il pareggio per 1-1 contro il Milan nell’anticipo della nona giornata di Serie A Enilive. Il gol di Ademola Lookman non è bastato a Juric per mitigare la delusione di una vittoria sfumata, a suo dire, solo per imprecisione e sfortuna. L’allenatore croato, nel post partita, ha espresso tutta la sua frustrazione per un risultato che ritiene ingiusto, considerando la superiorità mostrata dalla sua squadra per larghi tratti della gara.

L’affermazione di Juric è forte e senza appello: «L’Atalanta è stata il triplo del Milan oggi, non c’è stata partita. Abbiamo dominato in lungo e in largo». Una frase che mette in risalto il sentimento del tecnico, convinto di aver visto la sua formazione surclassare i rossoneri guidati da Massimiliano Allegri e Igli Tare (DS), anche se il tabellino non lo ha confermato.

La rete di Samuele Ricci al 4′ aveva illuso il Milan, ma l’Atalanta ha preso in mano il pallino del gioco. Il pareggio di Lookman al 35′ ha ristabilito l’equilibrio, ma secondo Juric la Dea avrebbe meritato molto di più per la mole di gioco e le occasioni create. Nel primo tempo, in particolare, i padroni di casa hanno spinto con grande intensità, mettendo in difficoltà il modulo a tre di Allegri. L’occasione più ghiotta è capitata ad Ahanor, che ha calciato alto da ottima posizione.

La ripresa ha visto una reazione da parte del Milan, confermando le parole dell’opinionista Giaccherini, ma Juric non ha fatto sconti all’avversario. Il tecnico nerazzurro ha recriminato per i pochi punti raccolti finora dalla sua squadra, sottolineando che il gioco prodotto meriterebbe ben altra classifica. Nonostante le dichiarazioni di Juric che ha visto un dominio totale, è un fatto che la difesa rossonera, guidata da Maignan, sia riuscita a reggere l’urto, consentendo al Milan di portare a casa un punto prezioso da un campo storicamente ostico. Questo pareggio, in un campionato in cui ogni punto è fondamentale, permette al Milan di mantenere la scia delle prime posizioni.