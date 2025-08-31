Akanji Milan, piovono conferme sul rifiuto del difensore del Manchester City! Clamoroso retroscena

Akanji Milan, arrivano importantissime conferme sul rifiuto del difensore del Manchester City: mancanza della Champions decisiva

Meno di 48 ore alla fine del calciomercato e il Milan di Massimiliano Allegri è impegnato in un’intensa corsa contro il tempo per completare la rosa. Tra le operazioni più calde, spicca la questione della difesa, dove il nome di Manuel Akanji sembra ormai svanito.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il difensore svizzero ha rifiutato l’offerta del Milan. Il motivo è chiaro e inequivocabile: Akanji vuole giocare la Champions League. Questo fattore ha reso la trattativa, già di per sé complicata, del tutto impraticabile. La dirigenza rossonera, guidata dal nuovo direttore sportivo Igli Tare, ha così dovuto spostare immediatamente la propria attenzione su altre piste, dato che il tempo stringe e la necessità di un rinforzo in difesa è sempre più pressante.

Il Milan ha identificato in Akanji il profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato, ma le ambizioni del giocatore, legate alla massima competizione europea, hanno bloccato tutto. La società rossonera, non qualificata per la Champions in questa stagione, non ha potuto competere su questo fronte. La notizia ha colto di sorpresa i tifosi, che speravano di vedere il talentuoso difensore con la maglia del Diavolo.

Con la pista Akanji ormai archiviata, il Milan si trova a un bivio cruciale. Le alternative, secondo il Corriere dello Sport, sono già state individuate. I nomi su cui la società sta lavorando sono quelli di Joe Gomez del Liverpool e Juan Foyth del Villarreal. Entrambi i profili sono ritenuti all’altezza di rafforzare la retroguardia milanista, ma le trattative non si presentano semplici.

Il Liverpool, infatti, non sembra intenzionato a privarsi di Gomez a meno di un’offerta molto vantaggiosa, e lo stesso vale per il Villarreal riguardo a Foyth. Nonostante le difficoltà, il Milan è consapevole che per affrontare al meglio il proseguo della stagione, è fondamentale garantire ad Allegri un reparto difensivo più solido e profondo.

La ricerca del nuovo difensore è una priorità assoluta per Igli Tare e il suo staff. La pressione è altissima, e ogni ora che passa è preziosa. L’obiettivo è chiudere l’operazione entro la fine del mercato per permettere ad Allegri di avere a disposizione la rosa completa il prima possibile. La mancanza di un rinforzo in quel ruolo potrebbe infatti compromettere gli equilibri tattici della squadra.

Il calciomercato Milan sta facendo il possibile per evitare che la mancanza di un difensore di alto livello diventi un problema a lungo termine. La dirigenza è al lavoro senza sosta, tra contatti e trattative, per trovare la soluzione migliore. L’esito di queste ultime ore di mercato sarà decisivo per definire le ambizioni del Milan in questa stagione.