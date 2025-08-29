Akanji Milan, la pista si infiamma! Contatti fitti e apertura del difensore: oggi la giornata decisiva? Ultime

Akanji Milan, il difensore svizzero del Manchester City ha aperto al club rossonero: contatti fitti, oggi la possibile fumata bianca

Il Milan è pronto a piazzare un altro colpo da novanta per blindare la propria difesa. Dopo aver concluso in maniera lampo l’acquisto di Christopher Nkunku, come riportato dal Corriere dello Sport, l’attenzione del DS Tare e del club rossonero si sposta su Manuel Akanji. Il difensore centrale svizzero del Manchester City è diventato l’obiettivo primario per rinforzare il reparto arretrato, su esplicita richiesta del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. La trattativa, secondo il quotidiano, è già in una fase avanzata e l’apertura del giocatore a un trasferimento in Italia rappresenta un segnale incoraggiante per i tifosi milanisti.

L’operazione per Akanji si preannuncia complessa ma non impossibile. Il Manchester City valuta il suo difensore, reduce da una stagione da protagonista con i Citizens, ma il desiderio di cambiare aria del giocatore potrebbe agevolare le negoziazioni. Tare sta lavorando a un’offerta che possa convincere il club inglese, magari con una formula che preveda un prestito con obbligo di riscatto, una soluzione spesso utilizzata nel calciomercato per superare gli ostacoli economici. Il calciomercato Milan vuole un difensore di alto livello, esperto in campo internazionale e in grado di inserirsi subito negli schemi di Allegri. Akanji rispecchia perfettamente questo identikit. La sua solidità difensiva, la sua capacità di impostazione e la sua esperienza in Champions League lo rendono il profilo ideale per affiancare i pilastri della retroguardia rossonera.

Il Corriere dello Sport sottolinea che l’interesse per Akanji è forte e concreto, a differenza delle recenti voci su altri nomi. Questo indica che il Milan ha le idee chiare su chi vuole per completare la rosa. La rapidità con cui il club ha chiuso l’affare Nkunku, descritto dal quotidiano come un “blitz rossonero” da 43 milioni di euro, dimostra la determinazione della dirigenza. Lo stesso tipo di strategia aggressiva e mirata potrebbe essere applicata anche per Akanji. Il Milan ha bisogno di un rinforzo di spessore in difesa, soprattutto considerando le lunghe stagioni che aspettano la squadra. La possibilità di avere un giocatore come Akanji, già abituato a giocare ad altissimi livelli, è un’occasione che il club non vuole farsi scappare.

Con Allegri in panchina e Tare sul mercato, il Milan sta costruendo una squadra che possa competere su tutti i fronti. L’arrivo di un difensore di livello internazionale come Akanji sarebbe l’ennesima conferma delle ambizioni rossonere. La notizia riportata dal Corriere dello Sport ha acceso l’entusiasmo dei tifosi, che sognano di vedere il difensore svizzero con la maglia del Diavolo. Il tempo stringe, ma la sensazione è che il Milan sia pronto a fare tutto il necessario per portare a termine anche questa operazione di mercato. L’estate rossonera si preannuncia ricca di emozioni e colpi a sorpresa.