Akanji al Milan: la trattativa entra nel vivo. Confermata l’apertura del difensore, prossime ore assolutamente decisive

Akanji Milan, entra nel vivo la trattativa per il difensore centrale del Manchester City: lo svizzero ha dato totale apertura ai rossoneri

Dopo mesi di voci e speculazioni, la trattativa che potrebbe portare Manuel Akanji al calciomercato Milan sembra essere entrata nella fase più calda. Il difensore svizzero, attualmente in forza al Manchester City, è il nome in cima alla lista del nuovo direttore sportivo rossonero, Igli Tare, che ha avviato i contatti per capire i margini di manovra per l’acquisto del calciatore.

Come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, un dettaglio cruciale è emerso: c’è un’apertura da parte del ragazzo. L’idea di trasferirsi a Milano e giocare in Serie A sotto la guida del neo-allenatore Massimiliano Allegri sembra stuzzicare non poco il difensore. Questa disponibilità del giocatore rappresenta un punto di svolta fondamentale nella trattativa, spingendo il club rossonero a intensificare i negoziati.

Nonostante l’apertura di Akanji, la strada è ancora in salita. L’ostacolo principale, come spesso accade in operazioni di questo calibro, è l’accordo economico. Le richieste del difensore in termini di ingaggio sono ancora lontane dall’offerta che il Milan è disposto a mettere sul piatto. Le due parti, tuttavia, sono al tavolo delle trattative e stanno lavorando per colmare il divario e trovare un punto d’incontro che possa accontentare tutti.

La scelta di Akanji come obiettivo prioritario da parte di Igli Tare non è casuale. Il difensore del Manchester City è un profilo che si sposa perfettamente con le esigenze tattiche di Massimiliano Allegri. Fisicità, velocità e una notevole intelligenza tattica sono le sue caratteristiche principali. Inoltre, la sua esperienza in un club di altissimo livello come il Manchester City lo rende un elemento in grado di portare solidità e leadership a una difesa che ha bisogno di rinforzi di spessore. L’obiettivo del Milan è chiaro: costruire una squadra competitiva in Italia e in Europa.

L’acquisto di Akanji non è solo una questione tecnica, ma anche un segnale forte che il nuovo corso del Milan vuole lanciare al campionato. Dopo l’addio di Conceicao e l’arrivo di Allegri in panchina, la società intende dimostrare la sua ambizione sul mercato, cercando di acquistare giocatori di primo piano per tornare ai fasti di un tempo. La trattativa per Akanji rappresenta un banco di prova per la nuova dirigenza e per la sua capacità di chiudere affari importanti in un mercato sempre più agguerrito. I tifosi rossoneri restano con il fiato sospeso, sperando che le due parti possano trovare al più presto la quadra per vedere Manuel Akanji indossare la maglia del Milan nella prossima stagione. La fumata bianca non è ancora arrivata, ma la trattativa è ben avviata.