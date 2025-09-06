Akanji non le manda a dire sul suo trasferimento all’Inter: «Avevo molte offerte ma…». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Durante un’intervista in conferenza stampa dal ritiro della nazionale svizzera, Manuel Akanji, neo-acquisto dell’Inter, ha parlato del suo recente trasferimento in nerazzurro, un’operazione che lo ha portato via anche dalle mire del Milan.

Il difensore ha ammesso che il processo non è stato semplice e che il suo procuratore ha dovuto valutare diverse opzioni, ma la sua scelta era ben chiara fin dall’inizio. Akanji voleva continuare a giocare ai massimi livelli del calcio europeo e, secondo le sue parole, l’Inter gli ha offerto questa certezza.

Il difensore ha poi rivelato alcuni dettagli personali che hanno influito sulla sua decisione, mostrando un legame che va oltre il semplice aspetto sportivo. Ha raccontato che la sua prima maglia da calcio è stata proprio quella di Christian Vieri quando indossava la maglia dell’Inter. Un legame speciale che si è rafforzato nel tempo, visto che il club nerazzurro aveva già provato a ingaggiarlo tre anni prima. Infine, ha svelato un altro legame familiare che lo lega alla squadra: il fidanzato di sua sorella è un grande tifoso dell’Inter.

Le sue dichiarazioni confermano che, nonostante il forte interesse del Milan, la scelta di Akanji è stata dettata da una serie di fattori, tra cui la voglia di competere in un top club europeo e una serie di legami affettivi che hanno reso l’Inter la sua destinazione preferita.