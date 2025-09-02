Akanji, l’ex obiettivo del Milan è un nuovo calciatore dell’Inter: c’è il comunicato ufficiale dei nerazzurri

Akanji, il difensore svizzero, vicinissimo al Milan nei giorni scorsi, è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il comunicato

È ufficiale: l’Inter ha annunciato l’ingaggio di Manuel Akanji, l’ultimo colpo di questa sessione estiva di calciomercato. Il difensore svizzero, classe 1995, arriva dal Manchester City con la formula del prestito con diritto di riscatto che può tramutarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. L’accordo è stato depositato in Lega nella giornata di ieri, e oggi i nerazzurri hanno diramato il comunicato ufficiale che celebra l’arrivo del giocatore.

L’operazione, che si è concretizzata dopo che il giocatore era stato vicino al calciomercato Milan (il cui nuovo direttore sportivo è Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri), rappresenta un rinforzo cruciale per la retroguardia interista, garantendo qualità, esperienza e versatilità.

Manuel Obafemi Akanji, nato il 19 luglio 1995 a Wiesendangen, Svizzera, ha una storia che si intreccia profondamente con lo sport. Figlio di una ex tennista svizzera, Isabel, e di un finanziere nigeriano, Abimbola, che era anche un calciatore amatoriale, Manuel si è innamorato del calcio fin da bambino, imitando le giocate del padre nel giardino di casa con la sorella Sarah. Questo spirito di sacrificio e dedizione si è manifestato fin da subito, specialmente quando a 9 anni, al suo ingresso nel club Wiesendangen, si trovò fisicamente svantaggiato rispetto ai compagni. Fu in quel momento che la sua forza mentale e la sua resilienza emersero in modo lampante.

Nel 2007, il passaggio al Winterthur segnò l’inizio di un percorso che lo ha portato a scalare le categorie del calcio svizzero. Dopo aver consolidato il suo ruolo come un punto di riferimento nella seconda serie nazionale, nell’estate del 2015 approdò al Basilea, uno dei club più prestigiosi del paese. La sua prima stagione fu segnata da un grave infortunio, che limitò le sue presenze a sole 12 partite. Tuttavia, questo ostacolo non lo fermò: la frase “prove them wrong” (“dimostragli che si sbagliano”) divenne il suo motto, un segno tangibile del suo carattere indomito, che si fece tatuare sulla pelle.

Nei due anni successivi, Akanji divenne un pilastro del Basilea, con cui vinse due campionati e una Coppa di Svizzera e fece il suo esordio in Champions League nella stagione 2017/18. Le sue eccellenti prestazioni attirarono l’attenzione dei grandi club europei, e nel gennaio 2018 arrivò la chiamata del Borussia Dortmund. In quattro anni e mezzo in Germania, Akanji ha giocato ben 158 partite, vincendo una Coppa di Germania e una Supercoppa di Germania. In questo periodo, il suo cammino si incrociò per la prima volta con quello dell’Inter nella fase a gironi della Champions League 2019/20.

Secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale dell’Inter, l’arrivo di Akanji rappresenta un “nuovo capitolo” per il giocatore e un’importante aggiunta per la difesa nerazzurra. Il comunicato esalta le sue doti di calma e serenità, qualità che gli permettono di affrontare anche le sfide più difficili. La sua carriera, descritta come un percorso di “montagne da scavalcare”, testimonia la sua capacità di trovare “forze impetuose” nei momenti di difficoltà. Con la sua mente brillante, Akanji ha sempre saputo immaginare “vie e sentieri nuovi dentro e fuori dal campo”, dimostrando di essere un difensore moderno e versatile.

Con l’arrivo di Akanji, l’Inter completa il suo reparto difensivo, fornendo al tecnico un’alternativa di alto livello per la linea a tre. La sua esperienza internazionale, maturata sia in Bundesliga che in Champions League, sarà un fattore determinante per le ambizioni dei nerazzurri, che puntano a competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa. Il prestito con diritto di riscatto offre all’Inter la possibilità di valutare il giocatore in un contesto tattico e ambientale specifico, prima di procedere all’acquisto definitivo. Il calciomercato Inter si conclude così con un rinforzo di peso, che promette di dare un contributo significativo alla squadra in questa stagione.