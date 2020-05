AIC, Tommasi: «Il distanziamento sociale depotenzia il calcio»

Il presidente dell’AIC Tommasi ha voluto esprimere il suo pensiero in merito all‘eventuale ripresa e le conseguenze del coronavirus in campo

Ecco le parole del presidente dell’AIC Tommasi in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport sulla questione Coronavirus e distanziamento sociale.

«A me, più delle mascherine, suscita perplessità il distanziamento sociale, questo metro di distacco che oggi come oggi bisogna rispettare anche sul campo. È strano, è una misura che allenta l’energia tipica dello sport. Il calcio è depotenziato. Poi ho letto che il pallone può essere elemento di contagio e sono stranito. Il pallone è l’oggetto che sul campo lega tutti e crea attrazione perché tutti lo tengono d’occhio e puntano a toccarlo. Lo spogliatoio venuto meno, in questa fase, è una cosa che mi lascia abbastanza indifferente, non ho mai creduto nella sua sacralità, penso che le squadre diventino tali per altre vie»