AIC, dura replica alla Lega: «Proposta vergognosa, a pagare sono solo i calciatori»

L’AIC ha replicato duramente il comunicato di oggi della Lega Serie A, che esprimeva la volontà di tagliare gli stipendi ai calciatori

Una vicenda che sta assumendo i tratti della telenovela. Per far fronte all’emergenza del Coronavirus e ai suoi effetti sul calcio, in queste settimane sono numerose le riunioni, specialmente in Lega Serie A, per valutare e ponderare al meglio le decisioni future.

Dopo l’assemblea di oggi, è emerso come una delle priorità sia quella di tagliare all’unanimità gli stipendi ai calciatori. Scelta che ha fatto infuriare e non poco l‘AIC (Associazione Italiana Calciatori), che ha così commentato il comunicato di oggi della Lega: «Proposta Lega su stipendi vergognosa e irricevibile. Si vuol far pagare solo ai calciatori i danni della crisi».